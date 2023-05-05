إقبال السياح على شواطئ الغردقة هربا من ارتفاع درجات الحرارة (صور)

شهدت شواطئ الغردقة إقبالا كبيرا من السائحين اليوم الجمعة، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث توافد الآلاف من السياح الأجانب على الشواطئ منذ الصباح والتي تمتد لحوالي 40 كيلومترا.

ارتفاع درجات الحرارة في الغردقة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، لارتفاع درجات الحرارة اليوم، حيث تسود أجواء حارة نهارا وتصل درجات الحرارة في الغردقة لـ34 درجة مئوية، ويفضل السياح الأجانب الاستمتاع بشواطئ الغردقة في ظل هذه الأجواء.

إقبال السياح على شواطئ الغردقة

وأكد نبيل حسين، الخبير السياحي بفنادق الغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، استمتاع السياح على شواطئ الغردقة، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم، حيث توافد آلاف السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية على الشواطئ منذ الصباح الباكر، ويستمرون حتى السادسة مساء موعد غلق الشواطئ.

ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق الغردقة

وكشف «حسين» أن فنادق الغردقة بدأت في تلقي حجوزات الصيف من نزلاء السياحة الداخلية، والتي ستشهد انتعاشة سياحية بدءا من منتصف شهر مايو الجاري، حيث استقبلت الفنادق عددا كبيرا من الحجوزات، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الإشغالات لتتخطى حاجز 90%، تزامنا مع ارتفاع معدل حركة السياحة الخارجية، حيث أصبحت شواطئ الغردقة الوجهة المفضلة لدى السائحين من المصريين والأجانب.