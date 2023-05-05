محمد رمضان يروج لأولى حفلاته بسان دييجو بأمريكا: ثقة في الله نجاح

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء أولى حفلاته الغنائية في مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، يوم غد السبت الموافق 6 مايو وروج لهذا الأمر من خلال صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أول حفل لمحمد رمضان في سان دييجو

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بعدد من الصور الخاصة له أثناء وصوله إلى أمريكا وعلق عليها: «بكره ثاني حفلاتي في أمريكا وأول حفلة في سان دييجو، كاليفورنيا ثقة في الله نجاح».

الجولة الغنائية الأولى لمحمد رمضان فى أمريكا

يذكر أن الفنان محمد رمضان كان قد بدأ جولته الغنائية الأولى فى أمريكا يوم السبت الموافق 29 أبريل بحفل غنائي فى مدينة ديترويت بحضور جماهيري كبير.

وشارك رمضان في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل جعفر العمدة بجانب عدد كبير من الفنانين منهم هالة صدقي وغيمان العاصي وزينة ومنة فضالي ومنذر رياحنة وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

ويعرض له خلال هذه الفترة فيلم هارلي لمحمد رمضان في دور العرض السينمائية بجانب عدد من الفنانين منهم مي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين.