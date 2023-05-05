مطار مرسى علم يستقبل 128 رحلة طيران تقل آلاف السائحين

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار الأسبوع المقبل، 128 رحلة طيران تقل حوالي 25 ألف سائح أجنبي من جنسيات مختلفة قادمة من مطارات 11 دولة أوروبية، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار.

مطار مرسى علم يستقبل 128 رحلة طيران

وأفاد مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، بأن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف وصول 128 رحلة طيران من مطارات 11 دولة أوروبية، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، مع استقبال السائحين بالورود لدى وصولهم.

فنادق مرسى علم تستقبل 25 ألف سائح

وكشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن هناك استعدادات مكثفة من فنادق مرسى علم لاستقبال حوالي 25 ألف سائح من المقرر وصولهم على مدار الأسبوع المقبل بداية من الغد، من 11 دولة هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج وفرنسا وسلوفاكيا.

مهرجانات بشواطئ مرسى علم

وأوضح «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الجمعة، أنه يتم عمل برامج ترفيهية وحفلات موسيقية على شواطئ مرسى علم للسائحين بصفة أسبوعية، بهدف الترفيه وتنشيط السياحة بواسطة فرق الأنيميشن على الشواطئ.