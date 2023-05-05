إزالة 54 حالة تعد على أملاك الدولة في أبنوب ومنفلوط بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ 54 حالة إزالة تعديات على أراضي أملاك دولة بمركزي أبنوب ومنفلوط، خلال حملات الإزالات التي تتم بالمراكز والقرى ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 21، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

حملات مكبرة لإزالة التعديات

وأوضح اللواء عصام سعد أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، نفذت حملات مكبرة تمكنت خلالها من تنفيذ إزالات لعدد 54 حالة تعد على أملاك دولة بمركزي أبنوب ومنفلوط، منها 25 حالة تعد على مساحة 1235 متر مربع مباني، و28 حالة على مساحة 32 فدانا و12 قيراط زراعة، حيث تمكنت في منفلوط من إزالة 6 حالات تعدي بالبناء على أرض أملاك دولة صرف زراعي بمساحة 95 مترا، و15 حالة تنظيم على مساحة 1070 مترا، وفي مركز أبنوب تم إزالة 28 حالة تعدي بالزراعة على أرض أملاك دولة بمساحة 32 فدانا و12 قيراطا و4 حالات تعدي على أرض تابعة لحماية النيل بمساحة 70 مترا.

الموجة 21 لإزالة التعديات

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملات تتم تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضي وفقاً للجدول الزمني الموضوع للموجة الـ21، والتي بدأت المرحلة الأولى منها السبت الماضي وتستمر حتى 19 مايو الجاري، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو حتى 16 يونيو القادم، على أن تختتم المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل، لافتًا إلى أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية من خلال غرفة الأزمات المركزية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بجميع مراكز المحافظة المختلفة.