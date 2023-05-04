إصابة 7 أشخاص بحادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، مساء اليوم الخميس، وذلك بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت في نهر الطريق، مما تسبب في إصابة مستقليها.

وتوقفت حركة المرور على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، جراء الحادث، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم،، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 7 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث طريق أسيوط الغربي اليوم، والذي وقع أمام مدخل دمو بدائرة مركز شرطة الفيوم، وتبينّ إصابة 7 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة جراء الحادث.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

جنى عيد إبراهيم، 27 سنة. هيام كمال جرجس، 40 سنة. جبير خلف علي، 30 سنة. فرج جرجس جبرائيل، 40 سنة. ميخائيل فرج، 40 سنة. سمسم غبريال، 40 سنة. فرج جرجس فرج، 45 سنة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

تحرير محضر بالواقعة

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.