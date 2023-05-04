مصرع شخص صدمته سيارة نقل أثناء عبوره طريق أسيوط الغربي بالفيوم

لقي شخص مصرعه، مساء اليوم الخميس، إثر إصابته بإصابات خطيرة بعدما صدمته سيارة نقل أثناء عبوره طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي أثناء عبوره الطريق، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق فور رؤيته للشخص الأربعيني يعبر الطريق، ولم يتمكن من مفاداته، فصدمه بالسيارة ليسقط جثة هامدة غارقًا في دمائه على الفور.

وتوقفت حركة المرور على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، أمام المارة بصورة جزئية، فيما هرع الجميع لتغطية الجثة لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

بلاغ بحادث دهس

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بمصرع شخص بعدما صدمته سيارة مسرعة على طريق أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم.

مصرع شخص أربعيني

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث طريق أسيوط الصحراوي اليوم، وتبينّ مصرع أربعيني يدى سويفي حسن سيد علي، 42 سنة، ومقيم سوهاج، بعدما صدمته سيارة نقل على طريق أسيوط الغربي، أمام مدخل مدينة الفيوم الجديدة.

نقل الجثة للمشرحة

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق.

تحرير محضر بالواقعة

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، أخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق وصرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، فور إنهاء تصريح الدفن والإجراءات القانونية اللازمة.