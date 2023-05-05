«الصحة»: بعض المسكنات تسبب ارتفاع ضغط الدم واحتباس الماء بالجسم

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين خاصة مرضي ارتفاع ضغط الدم، من تعاطي المسكنات إلا بعد استشارة الطبيب فقط، موضحة أن ذلك يأتي في إطار خطتها لرفع الوعي لدي المواطنين بشأن السلوكيات الخاطئة التي يجب البعد عنها لما لها من أضرار على الصحة.

أضرار المسكنات على مرضى ارتفاع ضغط الدم

وتابعت وزارة الصحة والسكان: بعض المسكنات غير آمنة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل أخذ الأدوية، مشيرة إلى أن بعض المسكنات تعمل على ارتفاع ضغط الدم واحتباس الماء والأملاح في الجسم، موضحة أنه في حال الحصول على المسكنات لابد من الرجوع الى الطبيب لتحديد نوع معين من المسكنات خاصة وأن مرضي ارتفاع ضغط الدم لهم مسكنات خاصة.

نصائح للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

ونشرت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح للوقاية من ارتفاع ضغط الدم وجاءت على النحو التالي:

- يجب تقليل الملح إلى أقل من 5 جرامات في اليوم.

- يجب تناول المزيد من الفاكهة والخضار.

- يجب ممارسة النشاط البدني بانتظام.

- يجب الامتناع عن التدخين.

- يجب الحد من استهلاك الكحول.

- يجب الحد من تناول الأطعمة المليئة بالدهون المشبعة.

- يجب الحد من الإجهاد النفسي.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، من المواطنين ضرورة عدم الحصول على العلاجات والأدوية من خلال الوصفات العشوائية التى تتم بين المواطنين وبعضهم البعض، أو مشاركة المضادات الحيوية مع بعضهم البعض، مؤكدة أن مثل هذه السلوكيات تؤثر على أجهزة الجسم خاصة الكلي والقلب.