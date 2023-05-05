توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار السبت والأحد

كشفت الأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس على مدار الـ 72 ساعة المقبلة خلال الفترة من السبت وحتى الاثنين المقبل، حيث موعد انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بقيمة تصل لـ 4 درجات مئوية على كل الأنحاء.

توقعات طقس 27 ساعة

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة تشهد أمطار يومي السبت والأحد على مناطق من لسواحل الشمالية وشمال الوجه بنسبة سقوط تصل لـ 30% فقط حيث إنها تتراوح بين خفيفة لمتوسطة.

وأضافت الأرصاد أن البلاد تشهد خلال الفترة المذكورة، نشاطا للرياح على مناطق مختلفة من البلاد تتركز في القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ويسيطر على حالة الطقس الاثنين المقبل نشاط رياح فقط على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد وذلك على فترات متقطعة من اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة على مدار الـ 72 ساعة المقبلة

ووفق بيان الأرصاد فإن درجات الحرارة المتوقعة على مدار الـ 72 ساعة المقبلة تشهد انخفاضا ملحوظا عن الأيام الماضية، وتفاصيلها كالتالي:

درجات الحرارة السبت 6 مايو

- محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- محافظات السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- محافظة جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- محافظة شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 16.

- محافظات جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظم ى 34 والصغرى 20.

درجات الحرارة الأحد 7 مايو

- محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- محافظات السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 15.

- محافظة جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- محافظات شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 16.

- محافظات جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

درجات الحرارة الاثنين 8 مايو

- محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- محافظات السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 15.

- محافظة جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- محافظة شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 17.

- محافظات جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.