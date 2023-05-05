حالة الطقس اليوم الجمعة: أجواء باردة ليلا ونشاط للرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس اليوم الجمعة، باستمرار أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلة للدفء على السواحل الشماليه الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

طقس اليوم الجمعة

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس يسودها أجواء معتدلة صباحا على كافة الأنحاء، مائلة للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابع الخبراء أن درجات الحرارة اليوم معتدلة لتكون العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 30 درجة مئوية، السواحل الشماليه 24 درجة مئوية، جنوب سيناء 34 درجة مئوية، شمال الصعيد 32 درجة مئوية، جنوب الصعيد 39 درجة مئوية.

وذكرت الأرصاد أنه من المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من (السلوم و مطروح) تمتد خفيفة على مناطق من (الإسكندرية وشمال الوجه البحري) على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد لوجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وعن حالة البحرين، فالبحر المتوسط معتدل ارتفاع الموج (1.5 : 2.25 متر)، البحر الأحمر معتدل ارتفاع الموج (1.5: 2 متر).

درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية

تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 30 - 17.

- العاصمة الإدارية 30 - 17.

- أكتوبر 30- 16.

- بنها 30- 17.

- دمنهور 28- 16.

- وادي النطرون 30 - 15.

- كفر الشيخ 30- 17.

- المنصورة 29- 16.

- الزقازيق 30- 17.

- شبين الكوم 30- 17.

- طنطا 30- 17.

- دمياط 34- 22.

- بورسعيد 33- 21.

- الإسماعيلية 33- 22.

- السويس 34- 22.

- العريش 34- 20.

- رفح 33- 20.

- رأس سدر 32- 20.

- نخل 31- 13.

- كاترين 27- 12.

- الطور 32- 20.

- طابا 32- 22.

- شرم الشيخ 34- 23.

- الإسكندرية 24- 16.

- العلمين الجديدة 23- 18.

- مطروح 24- 18.

- السلوم 27 - 18.

- سيوة 35- 21.

- رأس غارب 34 - 22.

- الغردقة 34- 23.

- سفاجا 34- 22.

- مرسى علم 31- 21.

- شلاتين 32 - 20.

- حلايب 30 - 20.

- أبو رماد 29 - 20.

- رأس حدربة 29 - 20.

- الفيوم 33- 19.

- بني سويف 32- 19.

- المنيا 32- 18.

- أسيوط 33- 19.

- سوهاج 37- 21.

- قنا 37- 22.

- الأقصر 38- 22.

- أسوان 39- 23.

- الوادي الجديد 36- 21.

- أبوسمبل 38- 22.