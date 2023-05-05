تعريفة المواصلات الجديدة بين المحافظات بعد تحريك سعر السولار

اعتمد المحافظون على مستوى الجمهورية، أمس الخميس، تعريفة المواصلات الجديدة بين المحافظات للخطوط الداخلية والخارجية، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء بشأن تحريك أسعار السولار.

تعريفة المواصلات الجديدة بين المحافظات

وترواحت الزيادة الجديدة بنسبة ما بين 10 و16% في خطوط السير بين المدن داخل المحافظة، وما بين 9 و21% في تعريفة المواصلات الجديدة بين المحافظات.

وفيما يلي ننشر تعريفة المواصلات الجديدة بين المحافظات، حسبما أعلنت بعض المحافظات عن التعريفة الجديدة عقب قرار مجلس الوزراء بشأن تحريك أسعار السولار.

تعريفة المواصلات الجديدة بين كفر الشيخ والمحافظات

كفر الشيخ - القاهرة 31.50 جنيه

كفر الشيخ - الإسكندرية 29.25 جنيه

كفر الشيخ - طنطا 10 جنيهات

كفر الشيخ - المنصورة 16.25 جنيه

تعريفة المواصلات الجديدة بين دمنهور والمحافظات

دمنهور - القاهرة 35.50 جنيه

دمنهور - الإسكندرية 14.50 جنيه

دمنهور - طنطا 15 جنيها

تعريفة المواصلات الجديدة بين السويس والمحافظات

السويس - القاهرة 31.25 جنيه

السويس - الإسكندرية 114.25 جنيه

السويس - طنطا 60 جنيها

السويس - المنصورة 60 جنيها

تعريفة المواصلات الجديدة بين طنطا والمحافظات

طنطا - القاهرة 24 جنيها

طنطا - الإسكندرية 32 جنيها

طنطا - المنصورة 18.75 جنيها

تعريفة المواصلات الجديدة بين المنصورة والمحافظات

المنصورة - القاهرة 31 جنيها

المنصورة - الإسكندرية 60 جنيها

المنصورة - دمياط 14.50 جنيه

تعريفة المواصلات الجديدة بين أسيوط والمحافظات

أسيوط - القاهرة 123.50 جنيه

أسيوط - المنيا 28 جنيها

أسيوط - سوهاج 28 جنيها