جولات لرؤساء المراكز والمدن بكفر الشيخ للتأكد من تطبيق تعريفة الركوب

شهدت المواقف العمومية ومواقف السرفيس، ومواقف الأرياف، بمحافظة كفر الشيخ، جولات مكوكية لرؤساء المراكز والمدن والوحدات القروية، اليوم الخميس، لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة، التي أعلن عنها اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، إضافة لجولات على محطات الوقود، للتأكد من توفير الوقود بها، والالتزام بالسعر الذي أعلنت عنه الدولة.

جولات مكوكية لرؤساء المراكز والمدن بكفر الشيخ

ووجّه المحافظ، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمواقف سيارات الأجرة على مستوى المحافظة، لمراقبة المواقف وخطوط سير السيارات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حسم ضد أي مخالفة أو زيادة قيمة التعريفة الجديدة المقررة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار السولار.

جولات تفقدية على المواقف

وتفقد اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، دون تجاوز، وتفقد أيضاً محطات الوقود، للتأكد من توفير الوقود بها.

كما تفقد وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، المواقف العمومية القديم والجديد، للتأكد من حسن سير العمل بها دون أي تجاوزات والتزام السائقين بالتعريفة المقررة، وتابع سير العمل بمحطات الوقود.

وتفقد عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، انتظام سير العمل بمجمع المواقف ومحطات الوقود بعد الزيادة في أسعار السولار وتطبيق التعرفة الجديدة بجميع الخطوط بمركز الحامول.

كما تابع أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، انتظام مواقف السيارات ومحطات الوقود بمركز ومدينة سيدي سالم، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي أعلنت عنها المحافظة.

وتفقد علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق بالتنسيق مع مرور دسوق، موقف دسوق العمومي ومواقف الأرياف، لمتابعة انتظام العمل بالمواقف، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وتوافر الوقود بمحطات الوقود.

كما تفقد اللواء هانى يوسف رئيس مركز ومدينة الرياض، المواقف ومحطات الوقود، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة دون تجاوز، وتابع سير العمل بمحطات الوقود.

تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد اعتمد قرار لجنة الإشراف على المواقف الخاص بزيادة تعريفة الركوب، وتم تكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة مرور كفر الشيخ ومباحث المرور والإدارة العامة للمواقف بالعمل على إلزام السائقين «العاملين على الخطوط المختلفة» بتعريف الركوب المقررة، وإعلانها بمكان واضح بالسيارة، وتشديد الرقابة للالتزام بها، والالتزام بعدد الركاب المقرر، وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تُخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة.