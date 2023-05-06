أفضل 10 وجهات سياحية في مصر بعد تقرير «فوربس».. يقصدها الملايين سنويا

أماكن سياحية ساحرة وأجواء رائعة تجذب السياح والمصريين الراغبين في قضاء أوقات سعيدة والاستمتاع بطبيعة مصر الخلابة، فلا تجد محافظة إلا وفيها أماكن مميزة تخطف الأنظار، من منطقة الأهرامات إلي جمال النيل والمعابد في الصعيد إلي الشواطئ الممزة في المحافظات الساحلية، هو ما جعل العديد من التقارير العالمية تتحدث أن مصر هي الوجهة السياحية الأولى في أفريقيا، وآخرها تقرير مجلة فوربس الأمريكية.

أفضل 10 أماكن سياحية في مصر

وتستعرض الوطن أهم 10 أماكن سياحية في مصر العامرة بالمناطق الخلابة والشواطئ الساحرة والمناطق الأثرية التي تبلغ ثلثي آثار العالم، وفق البيانات الرسمية المعلنة من المنظمات الدولية والبيانات المنشورة من كل محافظة، ومن أهمها ما يلي:

1- تحتوي محافظة جنوب سيناء، علي العديد من الأماكن السياحية المميزة والتي من بينها الشواطئ الساحرة في مدينتي دهب وطابا والاستمتاع بالشعب المرجانية، وجبال سانت كاترين التي تجلي عليها الله عز وجل، وحمامات فرعون، وغيرهم من المناطق السياحية المميزة الأخرى.

2- الشواطئ الساحرة والمحميات الطبيعية في محافظة البحر الأحمر، والتي من بينها جزيرة الجفتون، ومحمية وادي الجمال، وجزيرة بيوض وغير ذلك من الشواطئ المميزة والاستمتاع بالشعب المرجانية الخلابة في مرسي علم والغردقة، فضلا عن الأماكن السياحية الأخرى مثل متحف الرمال ومعرض الأحياء المائية، والسفاري.

أفضل الأماكن السياحية في الأقصر وأسوان

3- وتحتوي محافظة الأقصر على العديد من الأماكن الأثرية المميزة والتي يقصدها الملايين خلال الفصول الأربعة، زمن بين هذه الآثار، وادي الملوك والملكات، ومعبد الكرنك، ومعبد حتشبسوت، ومدينة هابو، ومتحف التحنيط.

4- وتعد محمية وادي الريان، وبحيرة قارون، وقرية تونس، والسواقي، من أهم الأماكن السياحية المميزة في الفيوم، فضلا عن الغابات المتحجرة، وقصر قارون، ورحلات السفاري.

5- وفي محافظة أسوان يعد معبد أبو سمبل، ومعبد فيللة، والسد العالي، ومعبد كومبوبو، ومتحف النوبة، وجزيرة الفنتين، من أهم الأماكن السياحية التي يقصدها السياح من الأجانب والمصريين.

6- وتعد أهرامات الجيزة وأبو الهول من أهم الأماكن السياحية التي يقصدها الملايين سنويا من السياح علي مستوي العالم وتقع في محافظة الجيزة.

7- وتحتوي محافظة الإسكندرية علي العديد من الأماكن السياحية التي يقصدها الملايين، وتحتوي علي قلعة قايتباي، ومكتبة الإسكندرية، وعمود السواري، والمسرح الروماني، ومقابر كوم الشقافة، ومتحف الأحياء البحرية، وحدائق المنتزة، وغير ذلك العديد من الأماكن السياحية المميزة والشواطئ التي يقصدها الملايين سنويا.

8- وتستهدف مرسي مطروح السياحية الداخلية بشكل أكبر، وتتمتع المحافظة بشواطئها الساحرة المنتشرة ومياهها الفيروزية، ويوجد العديد من الأماكن السياحية ومن أهمها متحف روميل، وكهف الملح وغيرهما.

أهم الأماكن السياحية في محافظتي القاهرة والجيزة

9- وتحتوي محافظتي القاهرة والجيزة علي العديد من الأماكن السياحية والتي من بينها، مناطق أثرية مثل هرم سقارة المدرج، والمتحف المصري الكبير، وقلعة صلاح الدين، ومناطق جاذبة للمواطنين مثل منطقة القاهرة التاريخية وخان الخليلي، وحديقة الحيوان في الجيزة، والعديد والعديد من المناطق السياحية التي يقصدها المواطنين في القاهرة والجيزة العامرة بالأماكن التي يقصدها الملايين من السياح سنويا.

10- الواحات البحرية والتي تحتوي على أكثر من 400 عين كبريتية يستخدمها السياح في السياحة العلاجية، وتبعد الواحات عن محافظة الجيزة بواقع 365 كيلو، ويتوفر العديد من الأماكن السياحية في الواحات والتي من بنيها جبانة الطيور المقدسة، ومقبرة وادي المومياوات الذهبية.