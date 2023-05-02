«السياحة الثقافية»: زيادة أعداد اليابانيين الوافدين إلى مصر خلال الشهور المقبلة

أكدت لجنة تسويق السياحة الثقافية، أنّ زيارة رئيس وزراء اليابان «فوميو كيشيدا» إلى مصر بشكل عام، وزيارته المتحف الكبير بشكل خاص، سيكون لها أثر إيجابي على تدفقات الحركة السياحية الوافدة من اليابان إلى المقاصد المصرية.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إنّ السوق الياباني يمتاز بكونه من عشاق الحضارة المصرية القديمة، وهو سائح مغرم باكتشاف المقاصد الأثرية، والرحلات النيلية، لافتا إلى أنّ متوسط عدد الليالي السياحية التي يقضيها «السائح الياباني» يبلغ 9 ليال، ويعد متوسط إنفاقه هو الأعلى إنفاقا بين الأسواق المصدرة للحركة إلى مصر.

200 ألف سائح يابانى يزور مصر سنويا

وأضاف أنّ حجم الحركة اليابانية إلى مصر سنويا تقدر بنحو 200 ألف سائح، موضحا أن السياحة اليابانية تعد قائد الحركة الوافد من شرق آسيا، مؤكدا أنّ السائح الياباني سائح مهتم بالسياحة الثقافية، ودوائر التعليم في اليابان تهتم بالحضارة المصرية، وهو ما يخلق شغف كبير لدي اليابانيين باستكشاف مصر.

اليابان مهتمة بالتعرف على أحدث المقتنيات المصرية

وأشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء الياباني، رفقة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المصري، والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إلى المتحف المصري الكبير، تعد دلالة مهمة على اهتمام الجانب الياباني بالتعرف على أحدث المقتنيات المصرية، والاكتشافات التي يضمها المتحف الكبير، الذي يعد أحد رموز التعاون المصري الياباني.

وتوقع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن يزيد متوسط عدد الليالي السياحية التي يقضيها السائح الياباني في مصر، خاصة مع ضم المتحف الكبير والمتحف القومي للحضارة كجزء من البرنامج السياحي، وهو ما ينعكس بشكل جيد على متوسط الإنفاق، ودخل القطاع السياحي المصري.

وأشار إلى أنّ هناك اتصالات دائمة بين الشركات التي تعمل في سوق السياحة الثقافية ونظيرتها اليابانية، بهدف زيادة التدفقات، إضافة إلى اضطلاعهم على أحدث الاكتشافات الأثرية، وأبرز المقاصد الأثرية التي يمكن إضافتها إلى برامجهم عند زيارة مصر أو الترويج لها.

كما أكدت لجنة تسويق الساحة الثقافية، أنّ أعضائها تدرس حاليا وضع أجندة لتنظيم أحداث ترتبط بالسوق اليابانية على مستوى الأقصر وأسوان، لتكون جسر يربط بين الثقافتين المصرية واليابانية، وتدرس اللجنة أيضا شبكات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها السائح الياباني حتى نتمكن من نشر مقاطع الفيديو التي تعبر عن المقاصد الأثرية في مصر بشكل يجذب السائح المرتقب، على أن يأتي ذلك بعد حوار بين الشركات المصرية واليابانية.