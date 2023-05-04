«غرفة السياحة»: قيمة صك الأضحية للحجاج 720 ريالا سعوديا

قال أسامة عمارة، الأمين العام لغرفة شركات السياحة، إن وزارة السياحة والآثار أرسلت خطابًا إلى الغرفة يتضمن التعميم الصادر من وزارة الحج والعمرة السعودية، والذي يؤكد أن المشروع الوحيد الرسمي والمخول بتنفيذ نسك الأضاحي لحجاج بيت الله الحرام هو «مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدى والأضاحي»، وذلك لموسم الحج لعام 1444 هجريًا / 2023 ميلاديًا.

720 ريالا قيمة صك الهدى أو الأضحية

وأضاف عمارة خلال الكتاب الدوري الذى تم تعميمه اليوم على كافة شركات السياحة المصرية، أن قيمة السند من الهدى والأضاحي هو 720 ريالا سعوديا لكافة أنواع النسك سواء كانت «هدي - أضحية – فدية - صدقة- عقيقة».

التعاون في تنفيذ برامج الحج السياحي

وفى سياق متصل بدأت شركات السياحة حاليا في إجراءات التضامن بينها في تنظيم برامج الحج السياحي لهذا العام، وأوضح أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن عمليات التضامن بين الشركات ستستمر حتى يوم 11 مايو الجاري، وأن التضامن يعني دمج العديد من شركات السياحة في تنفيذ برامج الحج، حيث يتم اختيار رأس تضامن لكل مجموعة من الشركات لتكون المسؤولة عن جميع خدمات وتعاقدات الحجاج داخل التضامن.

وأضاف وحيد أن المسار الإلكتروني السعودي للحج لا يقبل التعامل مع أقل من 50 حاجا، وهو ما يتطلب وجود تضامن بين شركات السياحة، حيث أن حصة كل شركة من الحجاج لا تكفي لتلبية هذا العدد.