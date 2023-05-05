محافظ قنا يعلن تنظيم قوافل طبية بالقرى الأكثر احتياجا.. المواعيد والتخصصات

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن تنظيم قافلة طبية موسعة بالقرى الأكثر احتياجًا، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، وذلك بالتنسيق بين مجلس القبائل والعائلات المصرية واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة المنوفية وبنك الشفاء المصري ومؤسسة بهية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بقنا.

القوافل الطبية بقنا

وقال محافظ قنا إن القافلة الطبية تستهدف الكشف الطبي المجاني على المواطنين بالقرى الأكثر احتياجا وتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية في التخصصات الطبية المختلفة، ومن المقرر تنظيم القافلة أيام الخميس 11 مايو بقرية المراشدة بالوقف، ويوم الجمعة 12 مايو بقرية هّو مركز نجع حمادي، والسبت 13 مايو بعزبة البوصة مركز أبو تشتت.

التخصصات الطبية في القافلة

وأضاف «الداودي»، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات الطبية مثل «العيون - الجلدية - القلب - الأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والاذن - أمراض النساء - الأسنان - الأطراف الصناعية - السمعيات».

صرف الأدوية بالمجان

وتابع سيتم توزيع جميع الأدوية بالمجان وإجراء العمليات الجراحية على نفقة الدولة تحت إشراف الأساتذة المختصين بجامعة المنوفية، وسيتم تنفيذ برنامج توعوي وتثقيفي في أمراض سرطان الثدي وكيفية الاكتشاف المبكر والعلاج من هذه الأمراض من خلال المتخصصين بمؤسسة بهية.