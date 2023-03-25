تقديم خدمات طبية لـ 10 آلاف مواطنا ضمن أعمال القوافل الطبية بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنفيذ 6 قوافل طبية على مستوى جميع مراكز المحافظة خلال شهر فبراير في إطار جهود المحافظة لتقديم الخدمات العلاجية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وتهدف تلك القوافل إلى الوصول لجميع المناطق والقرى الأكثر احتياجا والمواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

تنفيذ قوافل طبية بقري محافظة المنيا

من جانبه، أشار الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا إلى أن المديرية نفذت 6 قوافل طبية بعدد من قري المحافظة، موضحاً أنه تم توقيع الكشف الطبي على 10 آلاف و 464 حالة (تخصصات مختلفة) وذلك بقرى منبال مركز مطاي، أولاد الشيخ مركز مغاغة، والشيخ حسن وقرية نجم بمركز مطاي، قرية برطباط بمركز مغاغة، قرية دروة بمركز ملوى، جاء ذلك من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج بالمستشفيات.

عمل ندوات توعية وتثقيف صحي

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة في محافظة المنيا، أنه تم إجراء عدد 660 تحاليل مختلفة وعمل موجات صوتية لعدد 96 حالة، وأشعة سينية لعدد 35 حالة وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 577 متردد وتحويل للمستشفى لعدد 151 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة لعمل ندوات تثقيف صحي لعدد 643 متردد.