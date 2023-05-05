كشف لغز العثور على جثة طفل بعد 5 أيام من تغيبه في ديمشلت بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام، لغز العثور على جثة طفل في ديمشلت التابعة لمركز دكرنس بالدقهلية، بعد 5 أيام من اختفائه والعثور عليه مقتولا وملقى بجوار مصرف بالقرب من عزبة كرم التابعة لمركز المنصورة، ليتبين أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل من أبناء قريته وتخلص منه لسرقة «توك توك» كان يستقله، ولوجود عطل في «التوك توك» بعد سرقته تركه وفر هاربًا وألقى الجثة في مكان العثور عليها.

بلاغ باختفاء طفل في ديمشلت

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز دكرنس بتغيب الطفل إبراهيم السيد يونس فرج، 11 عامًا، من قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس، عقب استقلاله توك توك والده للعمل عليه لمساعدة والده، وبعد مرور 5 أيام تم العثور على الجثة في مصرف مائي.

تشكيل فريق بحث لكشف لغز طفل ديمشلت

ووجه مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، والتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث مركز شرطة دكرنس، لكشف غموض الواقعة والقبض على مرتكبها.

وتوصلت جهود البحث بعد مراجعات كاميرات المراقبة واستخدام تقنيات البحث الحديثة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى «محمد. إ»، وشهرته «أبو نعمة»، عاطل، ومقيم بذات القرية.

القبض على المتهم بقتل الطفل في الدقهلية

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس من ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته اعترف في محضر التحقيق بارتكابة الواقعة بعد أن رأى الطفل يقود توك توك، وطلب توصيله إلى أحد الأماكن النائية وقام بالتعدي عليه بالضرب والتخلص منه، وألقى جثته بجوار مصرف مائي بسبب كثرة ديونة ورغبته في التحصل على التوك توك وبيعه.

وأضاف المتهم في اعترافاته بمحضر الشرطة، أنه بعد التخلص من الطفل فر هاربًا مستقلًا التوك توك، إلا أنه لم يستطع تحريكه بسبب تلف بالكاوتش وتركه بجوار محطة قطار دكرنس.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.