«أحشاؤه خرجت من جسده».. تفاصيل قتل طفل في قنا بطريقة وحشية

حينما تنتزع الرحمة والإنسانية من قلب الإنسان، لا يفرق إذا كان من أمامه شخصا من لحم ودم أو حيوانا، كلاهما يصبح واحدا لديه، جريمة شنيعة هزت أرجاء محافظة قنا، نزفت لها القلوب دماء، بعدما عُثر على طفل بريء في عقده الأول، مقتولا بأبشع الطرق، واستخراج أحشائه من جسده، ترصد «الوطن» تفاصيل هذه الجريمة البشعة، بعد أن أمرت النيابة العامة باستدعاء شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمحل الواقعة.

بخطوات طفولية متثاقلة، خرج «محمد» صاحب الـ6 أعوام، من منزله حتى يلهو مع أقرانه في مثل عمره، ظل يتجول كثيرا وسط منطقته بمركز أبو تشت، برفقة أصدقائه، مرت الساعات وتعب الأطفال من كثرة اللعب والجري وراء بعضهما، قرر كل منهما العودة لمنزله، حتى يأخذ قسطا من الراحة.

استدراج الطفل

هناك أعين متربصة للطفل الصغير «محمد»، غفل عنها الأخير أثناء سيره لمنزله، تقرب منه أحد الأشخاص واستدرجه لإحدى المناطق النائية بقريته، لم يدرك الصغير أنه ذهب لمصيره بقدميه، لم يكن يعلم النوايا الخبيثة لهذا الشخص، الذي لم يرق قلبه لنبرة الصغير الطفولية ولا لملامحه البريئة.

عندما وصل الطفل والمتهم لوجهتهما، دفع الأخير «محمد» وطرحه أرضا، بكى الطفل الصغير من قوة تألمه من هذه الضربة، نظر له المتهم بنظرات شيطانية خبيثة، ومن ثم أشهر سلاحا أبيض في وجه الطفل، هنا تعالت صرخات الصغير خوفا من مصيره القادم.

قتل الطفل واستخراج أحشائه

انقض المتهم على الطفل الصغير، بعدة طعنات متفرقة بالجسد، أسفرت عن سقوطه جثة هامدة لا حراك لها، لم يكتف الشيطان المتمثل في صورة إنسان بموت الطفل، بل استمر في طعنه واستخراج أحشائه الداخلية من الجسد، ثم لفه بقماشة بيضاء تحولت لحمراء من كثرة دماء الصغير.

التقرير الطبي

وكشف التقرير الطبي للطفل القتيل عن وجود جرح متهتك أعلى البطن وأسفل الصدر من الناحية اليمنى وجروح متعددة أعلى الصدر وبروز الأحشاء الداخلية وجروح متعددة أعلى الركبة، والسبب المبدأي اشتباه نهش حيوان.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبو تشت، يفيد بالعثور على جثة طفل بها طعنات بآلة حادة بعزبة البوصة بدائرة المركز، على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث وتبين صحة البلاغ، وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي، للوقوف على ملابسات الوفاة، وإمدادها بتقرير الصفة التشريحية، تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.

وطلبت جهات التحقيق، بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من محل الواقعة، تمهيدا لتفريغها، كما أنها أمرت باستدعاء شهود العيان، لسماع أقوالهم للوقوف على ملابسات الواقعة الشنيعة التي أدمت لها القلوب.