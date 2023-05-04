وكيل «تعليم مطروح» يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الترم الثاني

أكد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم جاهزية تعليم مطروح لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاث بمحافظة مطروح بعد غد السبت، وفقًا للجداول التي أعلنتها المديرية في المراحل التعليمية المختلفة النقل في الابتدائي والإعدادي والثانوي، مع متابعة غرفة العمليات الرئيسة والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية أعمال المتابعة الفورية لمسار الامتحان لتذليل أي عقبات منذ البداية وحتي انتهاء جميع الامتحانات.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن طلاب الصف الأول الثانوي البالغ عددهم 2362 طالبا يؤدي امتحان اليوم الأول السبت المقبل في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ثلاث ساعات الفترتين الصباحية والمسائية المخصصة لفصول الخدمات بإدارة مطروح.

2116 طالبا بامتحانات الصف الثاني الثانوي

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن طلاب الصف الثاني الثانوي العام البالغ عددهم 2116 طالبا يستهلون امتحاناتهم الأحد المقبل بأداء امتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات الفترتين الصباحية والمسائية الخاصة بطلاب الخدمات.

وذكر وكيل تعليم مطروح أن طلاب الصف السادس الابتدائي البالغ عددهم 15115 طالبا امتحان اليوم الأول الأحد المقبل في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف، بينما يبدأ 14759 طالبا بالصف الاول الإعدادي الماراثون الامتحاني الأحد المقبل أيضاً بأداء امتحان مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف كذلك يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي البالغ عددهم 12680 طالبا الامتحان في ذات اليوم في مادة اللغة الإنجليزية فترة واحدة لمدة ساعتين فقط لاغير.

تشكيل غرفة عمليات للامتحانات

وأكد أنه جرى تشكيل غرفة عمليات على مستوى المديرية برئاسته وعلى مستوى الإدارات التعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء الامتحانات والعمل على حلها مضيفاً أنه شدد على مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري إدارات المتابعة وتقويم الأداء والموجهين و مديري المراحل والتطوير التكنولوجي بمتابعة أعمال الامتحانات على مدار الساعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

تطبيق تعليمات وزير التربية والتعليم في الامتحانات

وأوضح وكيل الوزارة أنه نبه علي مديري الإدارات التعليمية بالالتزام الكامل بالتعليمات التي أكد عليها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم في اجتماعه أول أمس مع القيادات التعليمية بمحافظة مطروح خلال زيارته المحافظة بشأن انضباط العملية الامتحانية، ولفت أن عمليات التصحيح سوف تنفذ يومياً بالتزامن مع بدء أعمال الامتحانات من أجل الانتهاء من عملية رصد الدرجات وإعلان النتائج في المواعيد المحددة.