أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني، وذلك عقب اعتماد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب للجدول مع جداول المراحل التعليمية المختلفة، وأبلغت المديرية الإدارات التعليمية لتعميم الجدول ونشرة في المدارس الثانوي العام بنطاق مراكز ومدن المحافظة الثمانية، مع التشديد على الالتزام بجميع إجراءات ولوائح الامتحانات الواردة من وزارة التربية والتعليم، في جميع اللجان الامتحانية.

وقبل انطلاق امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني في محافظة مطروح، تكثف مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من جهودها في جميع المدارس في الإدارات التعليمية لتجهيز اللجان.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني

وخلال السطور التالية، ننشر تفاصيل جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني محافظة مطروح 2023 وهي كالتالي:

- امتحان مادة اللغة العربية يوم الأحد 7 مايو 2023.

- امتحان مواد اللغة الأجنبية الثانية والكيماء وعلم الاجتماع يوم الثلاثاء 9 مايو 2023.

- امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس 11 مايو 2023.

- امتحان مواد التطبيقات الرياصية والجغرافيا والأحياء والفلسفة والمنطق يوم الأحد 14 مايو 2023.

- امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ يوم الثلاثاء 16 مايو 2023.

- امتحان مواد الجبر والتفاضل وحساب المثلثات يوم الخميس 18 مايو 2023.

استعدادات لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني في محافظة مطروح

وحول جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني في محافظة مطروح 2023 أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح لـ«الوطن» أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات، وتبين وصول الجدول إلى جميع اللجان بنطاق المحافظة، وجرى عقد اجتماع مع جميع العاملين في امتحانات النقل للثانوي، بمشاركة مديري الإدارات التعليمية في سيوة والسلوم، وسيدي براني، والنجيلة، ومرسى مطروح والحمام والعلمين والضبعة، لمراجعة كافة اللجان، والمرور عليها من خلال لجنة المتابعة بالمديرية للوقوف علي جاهزيتها، واستلام جميع لجان النظام والمراقبة اللجان لبدء العمل بها، تزامنا مع انطلاق الإمتحانات مطلع الأسبوع المقبل على مستوي محافظة مطروح، والتشديد على الالتزام بجميع التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية من وزارة التربية والتعليم.