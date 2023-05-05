مقرر لجنة أولويات الاستثمار: حل 90% من قضايا الحوار الوطني سيحدث نقلة غير مسبوقة
كتب:
شريف سليمان
01:19 م | الجمعة 05 مايو 2023
النائب أيمن محسب
قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسية ملكية الدولة بالحوار الوطني، إنه جرى تجميع مئات الآلاف من المقترحات والأفكار والرؤى المختلفة التي تحل الأزمات بالفعل في كل النواحي الاقتصادية في المقام الأول، إلى جانب السياسية والمجتمعية التي تخص الصحة والتعليم وغيره، ومن ثم دمجها في 113 قضية بشكل عام، لافتًا إلى أنه إذ جرى حل 90% من تلك القضايا ستحدث نقلة نوعية في مصر.
وأضاف «محسب» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ الـ113 قضية السالف ذكرها موزعة تحت 19 لجنة عبارة عن ورش عمل قوية ومجتمعية ومشاركة مفتوحة تضم كل القوى السياسية كما رأينا في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.
وأكد أنه لا توجد طائفة في مصر غير ممثلة في الحوار الوطني أيًا كان فكرها وإيديولوجيتها، فالحوار الوطني يعد تشاركية حقيقية، مشيرًا إلى أن الفترة الجارية تعد فترة ذهبية لكل مستثمر مصري، إذ مصر أصبح لديها بنية تحيتة قوية للغاية كلفت الدولة مليارات الجنيهات، فضلا عن الشوارع والطرق وغيرها من المشروعات القومية التي تخدم مناخ الاستثمار في مصر، فهذا طفرة غير مسبوقة.