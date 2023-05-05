مقرر لجنة أولويات الاستثمار: حل 90% من قضايا الحوار الوطني سيحدث نقلة ‏غير مسبوقة

قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسية ملكية الدولة ‏بالحوار الوطني، إنه جرى تجميع مئات الآلاف من المقترحات والأفكار ‏والرؤى المختلفة التي تحل الأزمات بالفعل في كل النواحي الاقتصادية في المقام ‏الأول، إلى جانب السياسية والمجتمعية التي تخص الصحة والتعليم وغيره، ومن ثم ‏دمجها في 113 قضية بشكل عام، لافتًا إلى أنه إذ جرى حل 90% من تلك القضايا ‏ستحدث نقلة نوعية في مصر.

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وأضاف «محسب» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على ‏القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر‏، أنّ الـ113 قضية السالف ذكرها موزعة تحت 19 لجنة عبارة عن ورش عمل ‏قوية ومجتمعية ومشاركة مفتوحة تضم كل القوى السياسية كما رأينا في الجلسة ‏الافتتاحية للحوار الوطني.‏

وأكد أنه لا توجد طائفة في مصر غير ممثلة في الحوار الوطني أيًا كان ‏فكرها وإيديولوجيتها، فالحوار الوطني يعد تشاركية حقيقية، مشيرًا إلى أن الفترة ‏الجارية تعد فترة ذهبية لكل مستثمر مصري، إذ مصر أصبح لديها بنية تحيتة قوية ‏للغاية كلفت الدولة مليارات الجنيهات، فضلا عن الشوارع والطرق وغيرها من ‏المشروعات القومية التي تخدم مناخ الاستثمار في مصر، فهذا طفرة غير مسبوقة.‏