محمود مسلم: الحوار الوطني يعطي أملا في غد أفضل.. والجلسة الافتتاحية كانت مبهرة

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن مشهد الحوار الوطني في الجلسة الافتتاحية كان مبهرا وغير متوقع للكثيرين، كما أنه يعطي أملا في غد أفضل، ويجمع الجميع على أرضية وطنية باختلاف مشاربهم، «كان فيه اختلافات شاسعة فكريا وسياسيات بين كثيرين ممن جلسوا بالأمس في القاعة، وكل هذا يمثل إضافة حقيقية للنظام والمعارضة».

مسلم: الحوار الوطني رسالة لتنظيم الإخوان أن مصر لا تزال على تجمعها

وأضاف «مسلم» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «المصري أفندي» ويقدمه الإعلامي محمد علي خير على قناة المحور، أن الحوار الوطني شهد حضور الكثيرين من كل الأطياف باستثناء الفصيل الإخواني الإرهابي الخائن، وبعث الحوار الوطني رسالة للجماعة على أن مصر لا تزال على تجمعها، والشعب المصري لا يزال يرفض هذا الفصيل برغم كل محاولاته السابقة.

مسلم: القائمون على الحوار الوطني عملوا بشكل مكثف ومنظم وبكفاءة

وتابع: «أحيي مجلس الأمناء والقائمين على الحوار الوطني، ومشهد الأمس أكد أن هؤلاء عملوا بشكل مكثف ومنظم وبكفاءة عبر محددات معينة أعلنها ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، وهو ما يدل على وجود جهد كبير تم بكفاءة، فمشهد الأمس وإدارته وتنظيمه كان رائعا».