ضبط مرتكبي واقعة سرقة إحدى الفيلات بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص مقيم دائرة القسم) باكتشافه كسر باب الفيلا محل سكنه وسرقة بعض (المشغولات الذهبية والمتعلقات الشخصية) ، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

تحديد مرتكبي وقائع السرقة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفني أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وتبين أنها ملك (أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسماعيلية)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخرين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «كسر الباب» بالإشتراك مع (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأن السلاح الناري المضبوط بحوزتهما بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

قائمة بالمضبوطات

كما تم بإرشادهم ضبط (عدد 7 ساعات يد مختلفة - حقيبة بداخلها عدد 2 تمثال تحف – بعض المشغولات الذهبية - 2 هاتف محمول –- مبلغ مالي من متحصلات بيع المشغولات الذهبية الأخرى لدى عملائهم) ، وأقروا بتصرفهم في باقي المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لدى عميليهما سيئ النية (شخصين – مقيمين بمحافظة الإسماعيلية) أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (عدد من المشغولات الذهبية)

وبمواجهتهما، أقرا بشرائهم للمضبوطات من المتهمين مقابل مبلغ مالي وعلمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.