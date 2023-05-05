الطيران الحربي الروسي يقصف مقر انتشار مدربين أجانب في تشيرنيجيف بأوكرانيا

قصف الطيران الحربي الروسي، اليوم الجمعة، مقر انتشار مدربين أجانب في مدينة تشيرنيجيف بأوكرانيا.

قصف الطائرات الحربية الروسية لنقطة انتشار مدربين أجانب

وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات «غرب» بـ الجيش الروسي العقيد سيرجي زيبنسكي- وفقا لقناة «روسيا اليوم»- إن الطائرات الحربية الروسية، قصفت نقطة انتشار مؤقت للمدربين الأجانب، وكذلك أحد مواقع تمركز الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية للكتيبة رقم 163 من لواء الدفاع الإقليمي المستقل رقم 119 في المركز السكني ليزونوفكا في مقاطعة تشيرنيجيف بأوكرانيا.

روسيا تدمر مجموعتي استطلاع وتخريب أوكرانيتان

وأعلن الجيش الروسي، في وقت سابق اليوم، تمكن وحداته من القضاء على مجموعتي استطلاع وتخريب، تابعتان للواءين 14 و92 بـ القوات المسلحة الأوكرانية، على اتجاه محور كوبيانسك.