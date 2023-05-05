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«القاهرة الإخبارية»: هجوم بطائرة مسيرة على مصفاة إلسكي للنفط جنوب روسيا

كتب:

شريف سليمان
11:23 ص | الجمعة 05 مايو 2023
قناة القاهرة الإخبارية

قناة القاهرة الإخبارية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن خدمات الطوارئ الروسية، أبلغت بوقوع هجوم بطائرة مسيرة على مصفاة إلسكي للنفط في جنوب روسيا، هو الثاني خلال يومين، تسبب في اندلاع حريق.

وأوضحت القناة، بأن حادث اليوم لم يسفر عن وقوع إصابات، وجرى إخماد الحريق، ولم يتضح من يقف وراء الهجوم، ولا يعلن المسؤولون الأوكرانيون عادة مسؤوليتهم عن مثل هذه الهجمات داخل الأراضي الروسية، على الرغم من أنهم يحتفلون بها في بعض الأحيان.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة إلسكي، بالقرب من ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود في منطقة كراسنودار، نحو 6.6 مليون طن سنويا.

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بقلم شريف سليمان