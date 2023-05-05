حملات مكثفة على مواقف السرفيس بالجيزة لمتابعة التزام السائقين بالأجرة

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود الأحياء والمراكز والمدن من خلال المرور على مواقف السرفيس للتأكد من التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة دون زيادة، والتي تم اعتمادها عقب قرار تحريك أسعار السولار.

التنسيق بين جهاز السرفيس والمرور ومباحث التموين

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان صادر عنها اليوم، إلى أن المحافظ كلف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة كافة المواقف العمومية بنطاق المحافظة ومحطات تموين السيارات والأسواق لضبط الأسعار من خلال التنسيق والتعاون مع جهاز السرفيس وإدارات المرور والتموين ومباحث التموين.

ضبط منظومة السرفيس والنقل الجماعي

وشدد محافظ الجيزة على عرض تقرير يومي بنتائج الحملات التي سيتم تنفيذها وتقييم أداء الوحدات المحلية في ضبط منظومة السرفيس والنقل الجماعي والتعامل الفوري مع أي مخالفات في تعريفات الركوب.

غرف عمليات لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين

ووجه اللواء أحمد راشد، رؤساء الوحدات المحلية، بتشكيل غرف عمليات داخل الوحدات المحلية لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بتلاعب أي سائق بالتعريفات المحددة لخطوط السير واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين لتعريفات الركوب لضمان عدم استغلال المواطنين.

تعلق لافتات بتعريفات الركوب الجديدة

ووجه «راشد»، مسئولي مواقف السرفيس بضرورة التأكد من وضع الملصقات «الاستيكرات» بالأسعار الجديدة لتعريفات خطوط السير الخاصة بسيارات السرفيس وتعليق لافتات كبيرة بمداخل المواقف لتوعية المواطنين بالتعريفات المقررة.