تعريفة ركوب سيارات السرفيس من الجيزة إلى المحافظات.. اعرف حقك

أعلنت محافظة الجيزة، تعريفة خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية مع المحافظات المجاورة والتي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لسيارات الأقاليم؛ لضمان توحيد الأجرة بناء على قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

الالتزام بالتعريفة المحددة

وشكلت محافظة الجيزة غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة؛ لمتابعة الالتزام بالتعريفة المحددة مع تكثيف الحملات على المواقف للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

تعريفة خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية للمحافظات

وتنشر «الوطن» تعريفة خطوط السير لسيارات السرفيس الخارجية «المحافظات» بالجيزة مع المحافظات المجاورة والتي جاءت كالتالي:

تعريفة ركوب سيارات المحافظات من موقف المنيب

- تعريفة ركوب الميكروباص من موقف المنيب إلى سوهاج زادت 8 جنيهات لتصبح 123 جنيها بدلا من 115 جنيهات.

- تعريفة ركوب الميكروباص من موقف المنيب إلى سوهاج زادت 5 جنيهات لتصبح 85 جنيها بدلا من 80 جنيها.

- تعريفة ركوب الميكروباص من موقف المنيب إلى بني سويف شرقي زادت جنيهين لتصبح 32 جنيها بدلا من 30 جنيها.

- تعريفة ركوب الميكروباص من موقف المنيب إلى أسيوط زادت 7 جنيهات لتصبح 112 جنيها بدلا من 105 جنيهات.

- تعريفة ركوب الميكروباصات من موقف المنيب إلى الفيوم زادت جنيها ونصف الجنيه لتصبح 21 ونصف بدلا من 20 جنيها.

تعريفة ركوب سيارات المحافظات من موقف مشعل

- تعريفة ركوب الميكروباص من موقف مشعل إلى مطروح «مكيف» زادت 8 جنيهات لتصبح 120 جنيها بدلا من 112 جنيها.

- تعريفة ركوب الميكروباص من موقف مشعل إلى الإسكندرية «مكيف» زادت 4 جنيهات لتصبح 62 جنيها بدلا من 58 جنيها.

تعريفة ركوب سيارات المحافظات من موقف 6 أكتوبر

- تعريفة ركوب الميكروباص من موقف 6 أكتوبر إلى طنطا زادت جنيهين لتصبح 30 جنيها بدلا من 27 جنيها و75 قرشا.

- تعريفة ركوب الميكروباص من موقف 6 أكتوبر إلى المنصورة زادت جنيهين ونصف الجنيه لتصبح 37 جنيها ونصف الجنيه بدلا من 35.