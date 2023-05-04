محافظ الجيزة يعقد اجتماعا لتحديد تعريفة الركوب بعد تحريك أسعار السولار

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعا مع عدد من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبحث الإجراءات المتخذة عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك أسعار السولار بمقدار واحد جنيه للتر، فيما استمرت أسعار البنزين ثابتة دون تغيير.

تشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، بما يتناسب مع التحريك المقررة.

ووجه المحافظ رئيس جهاز السرفيس بالإعلان عن التعريفة الجديدة وتعليقها في كافة المواقف، ووضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لضمان عدم قيام قائدي السيارات بتحريك تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.

وكلف اللواء أحمد راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع جهاز السرفيس وإدارة المرور لمتابعة المواقف والتزام السائقين بالتعريفات الجديدة.

استقبال شكاوى المواطنين

كما وجه المحافظ باستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين من خلال غرفة العمليات بمحافظة الجيزة والمراكز والمدن والأحياء.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس مدير إدارة التفتيش والمتابعة الميدانية ومدير الإدارة العامة للمرور ومباحث المرور ومباحث التموين ومدير إدارة التموين بالجيزة ورئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي ورئيس غرفة عمليات المحافظة.