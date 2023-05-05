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ضبط ‏71712 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:01 م | الجمعة 05 مايو 2023
كمين مروري- صورة أرشيفية

كمين مروري- صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 71712 مخالفة مرورية متنوعة، بينها المخالفات التالية:

12125 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

728 مخالفة السير بدون تراخيص.

‏8 دراجات نارية مخالفة.‏

19 مخالفة موقف عشوائي.

10 مخالفات شروط التراخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع