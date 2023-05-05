«القوى العاملة» تعلن تفاصيل آخر مراحل إطلاق الخطة الاستراتيجية للتشغيل

أعلنت وزارة القوى العاملة، تفاصيل الخطة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، موضحة أنها تتمثل في مواجهة تحديات الهيكل الديموجرافي لمصر بشكل علمي إحصائي مدروس، وتوفر المهارات والتخصصات المطلوبة في سوق العمل المستقبلية، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.

خطوات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

وأضافت في بيان لها، أن الاستراتيجية تضمنت عدداً من الخطوات منها توثيق الوضع الحالي ودراسة أخرى لجاذبية سوق العمل المصرية، وتأثير الاتجاهات العالمية عليها، ودراسة مُقارنة مع دول مُقاربِة من حيث الحجم والوضع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي ثم مرحلة الصياغة والمراجعة والإطلاق.

وعقد منذ قليل، وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اجتماعاً لمناقشة تفاصيل المرحلة الثالثة من الاستراتيجية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، من أجل توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية والمشاركة بشكل أوسع في القضاء على البطالة.

متطلبات سوق العمل

وأوضح أن كل إمكانات وزارة القوى العاملة مع الشركاء الاجتماعيين لإنجاز الاستراتيجية للخروج بوثيقة وطنية معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل في الجمهورية الجديدة.

وبحسب البيان، فإن الاجتماع ناقش طرق سرعة الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من الاستراتيجية، التي تتمثل في الصياغة والمراجعة تمهيداً لإطلاقها.