نفوق 6 رؤوس ماشية في حريق حظيرة بقرية جبارس بالبحيرة

نشب حريق قبل قليل، في حظيرة مواشي بقرية جبارس التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ما أدى إلى نفوق بعض رؤوس الماشية، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد نشوب حريق داخل حظيرة مواشي بقرية جبارس التابعة لدائرة شرطة المركز، ما أدى إلى نفوق بعض رؤوس الماشية، وحرر المحضر اللازم.

نشوب حريق في حظيرة مواشي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق، وجرى الدفع بعدد من سيارت الإطفاء، وفُصلت المرافق عن مكان الحريق وفرض كردون أمني حماية لأرواح المواطنين.

السيطرة على الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين أن الحريق داخل حظيرة مواشي ملك «كارم م ال» و«خميس م ال»، وأسفر الحريق عن نفوق 6 رؤوس ماشية.

وأشارت التحريات الأولية حول الحادث، أن سبب الحريق ماس كهربائي، وأبلغت إدارة التضامن الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.