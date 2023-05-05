أعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد 2023، والتي تبدأ يوم 15 مايو وتنتهي 22 من الشهر ذاته، لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي وكذلك الجدول التكميلي للمتغيبين بعذر مقبول عن الفصل الدراسي الأول 2023 للمدارس الإعدادية «رسمي - لغات - خاص - رياضي - منازل».

جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد 2023

واعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد 2023، مع توفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحانات، ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.‏

وجاء جدول الامتحانات كالتالي:

- الاثنين 15 مايو: مادة العلوم وزمن اللجنة ساعتين، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ومدتها ساعة واحدة.

- الثلاثاء 16 مايو: مادة الجبر والإحصاء، زمن اللجنة ساعتين، والتربية الدينية ومدتها ساعة ونصف.

- الأربعاء 17 مايو: الهندسة والتربية الفنية، ومدتهما ساعتين لكل مادة.

- الخميس 18 مايو: مادة اللغة الأجنبية وزمن اللجنة ساعتين، والتربية الرياضية «للمدارس الرياضية»، ومدتها ساعة واحدة.

- السبت 20 مايو: مادة اللغة العربية، ساعتان ونصف، والخط والإملاء في آخر 20 دقيقة للامتحان.

- الاثنين 22 مايو: مادة الدراسات الاجتماعية، ساعتان.

ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وتجرى الامتحانات العملية والتحريرية في محافظة بورسعيد تحت إشراف ومسئولية الإدارة التعليمية فنيا وإداريا والتوجيه المختص، مع عقد امتحان المستوى الرفيع لمدارس اللغات والتكميلي للمتغيبين بعذر مقبول يوم الأحد 20 مايو، واللغة الأجنبية الثانية والتكميلي للمتغيبين بعذر مقبول يوم الثلاثاء 2 مايو بمعرفة المدرسة والتوجيه الفني المختص وترسل النتائج إلى لجنة النظام والمراقبة.

وتجرى الامتحانات العملية لمادة التربية الرياضية لمدارس التربية الرياضية فقط لمدة 15 دقيقة لكل طالب، ويتم تقييم الأنشطة التربوية بمعرفة المدرسة والتوجيه المختص قبل الامتحان النظري بوقت كاف، وترسل نتائج الامتحانات العملية والأنشطة التربوية إلى لجنة النظام والمراقبة فور الانتهاء منها.