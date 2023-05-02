«تعليم القاهرة» تعلن ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تعليمات خاصة بضوابط أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة إعلان جداول الامتحانات في مكان ظاهر لجميع الطلاب بالمدرسة، والتنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس والمباني التعليمية؛ لتوفير الجو الآمن لأبنائنا الطلاب في أثناء سير الامتحانات حتى إعلان النتيجة وضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع.

الالتزام بمعايير الجودة في جميع أعمال تقدير درجات

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، الالتزام بمعايير الجودة فى جميع أعمال تقدير درجات ورصد النتائج مع مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، وعدم استخراج نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي، ومنع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان للمعلم والطالب حتى لا يتم التعرض للمساءلة القانونية، وتطبيق قانون مكافخة الغش.

وشددت على الالتزام بتفعيل غرفة عمليات الإدارة التعليمية وربطها بغرفة عمليات المديرية، وتواجد الموجه العام والمشرف على وضع الامتحان، والتنسيق مع رؤساء الأحياء والعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومي.

وأضافت المديرية، أنّ سرية أعمال الامتحانات مسئولية المدير العام والوكيل، مشيرا إلي عقد إجتماع يضم رؤساء اللجان و المراقبة بالإدارات التعليمية ورؤساء اللجان وموجهى المواد وذلك للتنسيق وإعطاء التعليمات اللازمة التي تضمن سلامة سير العمل وتكاتف الجميع للخروج بالمظهر اللائق والمشرف للقاهرة.

تعليمات بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية

كما وجهت مديرية التعليم تعليمات بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني وهي:-

- التعاون مع الموجهين لمواجهة أي مشكلات قد تحدث وإعداد إحصائيات أعداد الطلاب والغياب وإبلاغ غرفة عمليات المديرية بشكل فورى.

- التأكيد على التعاون بين الإدارات ورؤساء لجان النظام و المراقبة وتوفير الإحتياجات اللازمة لكل لجنة نظام من أدوات وغيره وتسهيل مهمتهم.

- متابعة خروج أوراق الإجابة من مقار اللجان وتوفير التأمين اللازم لها ومتابعة أعمال تقدير المواد ومتابعة نسب المواد وإبلاغها إلى المديرية أولا بأول، والانتهاء من أعمال التقدير فى الموعد المتقق عليه.

- موافاة غرفة العمليات بالمديرية بالغياب والحضور فور بدء الامتحان بفترة مناسبة.

- مراعاة انتقاء رؤساء لجان سير امتحانات الإعدادية.

- الإبلاغ عن حالات الغش في التليفون أو أي وسيلة أخرى لغرفة عمليات المديرية.

- التنبيه المشدد بالالتزام بمواعيد عقد الامتحانات للصف الأول والثاني الثانوي والتي تنطلق يوم السبت الموافق 6/5/2023 وعدم عقد أي امتحانات خارج المواعيد المحددة.

- يعد الامتحان الإلكتروني للصف الأول و الثانى الثانوى هو الامتحان الأصلي إذ يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا فى حالة الضرورة القصوى وبعد التأكد من الاسباب التى تدعو لذلك من جانب مسؤول التطوير التكنولوجي بالمدرسة مع اتباع كل الإجراءات القانونية اللازمة.

- التأكيد على مديرى المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائى التطور التكنولوجى فى حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الإمتحان؛ ضماناً لحق الطالب.

- بالنسبة لطلاب الدمج تعقد إمتحانات ورقية لهم طبقاً للمواصفات الفنية للورقة الإمتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع فى الأعوام السابقة.

- مراعاة التصحيح بدقة بالنسبة لصفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي.

- تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم الأربعاء الموافق 17/5/2023 والتجمع فى المطبعة السرية فجر اليوم نفسه.

- التنبيه على الموجه الأول مراجعة أوراق الأوائل للشهادة الأعدادية بدقة والتوقيع عليها.

- يتم موافاة إدارة شؤون الطلبة بالمديرية باللجان الخاصة المنعقدة بالمستشفيات الخاصة بالشهادة الإعدادية.