ارتفاع منسوب النيل في قرى مركز صدفا بأسيوط (صور)

ناشدت الوحدة المحلية في مركز صدفا بمحافظة أسيوط، أهالي جزر قرى أولاد إلياس ومجريس وبني فيز ومنطقة الببا بمدينة صدفا، بتوخي الحذر نتيجة ارتفاع منسوب مياه النيل بتلك المناطق المجاورة لنهر النيل.

غرفة عمليات لتلقي الشكاوى

ونبهت الوحدة المحلية بمركز ومدينة صدفا المواطنين القاطنين بتلك المناطق بضرورة توخي الحذر نتيجة ارتفاع منسوب المياه بنهر النيل، والتواصل مع غرفة عمليات المركز على الرقم 2670811 للإخطار عن أي مشكلات تواجههم لسرعة التدخل بتلك المناطق نتيجة ارتفاع مياه نهر النيل.

ارتفاع منسوب مياه نهر النيل

وقام خالد إبراهيم عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا بمحافظة أسيوط، بتفقد والمرور ومتابعة ارتفاع منسوب مياه النيل بجزيرة بني فيز والذي يتراوح منسوب المياه من 50 إلى 70 سنتيمترا، ومنطقة الببا بمدينة صدفا والذي يتراوح ارتفاع منسوب المياه من 50 سنتيمترا إلى متر ونصف، وجزيرة مجريس يتراوح منسوب مياه النيل من 50 سنتيمترا إلى مترين، وجزيرة أولاد إلياس يتراوح ارتفاع منسوب المياه من 50 سنتيمترا إلى متر، مطالبا المواطنين قاطني تلك المناطق بتوخي الحذر وضرورة التواصل بغرفة عمليات المركز في حالة حدوث أي مشكلات.