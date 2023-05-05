بالأسماء.. إصابة 16 شخصا في تصادم سيارتين على كوبري بني مزار بالمنيا

أصيب 16 شخصا، صباح اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى كوبري بني مزار شمال محافظة المنيا، بسبب السرعة.

حادث تصادم أعلى كوبري بني مزار

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وربع نقل أعلى كوبري بني مزار، ما أسفر عن إصابة 16 شخصا.

نقل 16 مصابا إلى المستشفى

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التجريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة ما أسفر عن إصابة حمادة جمال شلقامي 24 عاما، أم كلثوم محمد بدري 26 عاما، يوسف محمد راشد 17 عاما، رضا جمال أحمد 17 عاما، شهد علي شلقامي 12 عاما، شقيقتها بطة 20 عاما، أصالة أبو النجا 12عاما، محمد رضا علي 15 عاما، جهاد شحاتة راضي 15 عاما، فرحانة خليفة بدر 55 عاما، سهير حامد 30 عاما، محاسن أبو العزم 56 عاما، محمود أحمد خلف 18 عاما، كمال صلاح 14 عاما، أبتسام محمد 50 عاما، جهاد خلف 45 عاما.

وتم نقل المصابين، وجميعهم من قرية كوم مطاي، إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج وكسور، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.