إزالة 41 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركزي المنيا وبني مزار

واصلت مراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

إزالة التعديات على أملاك الدولة

وتابع اللواء دكتور محمد عقل، السكرتير العام المساعد للمنيا، حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركزي المنيا وبنى مزار، وذلك ضمن الموجة الـ21، بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 41، منها 36 حالة تعدٍ بقرية صندفا بمركز بنى مزار، شملت إزالة 33 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و3 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 5 حالة تعدٍ على أملاك الدولة حماية نيل، بحضور اللواء هانى بدوى، رئيس المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تحرير محاضر إشغالات ببني مزار

وفي وقت سابق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، حملة مكبرة لرفع الإشغالات شملت شارع العاشر من رمضان والشوارع الرئيسية بقرية صندفا، وذلك بالتعاون مع قسم الإشغالات والإزالات وشرطة المرافق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر إشغال طريق و65 إزالة إدارية، وذلك في إطار الحفاظ علي حرم الطريق العام منعاً للتكدسات المرورية.

كما تابعت الوحدة المحلية بقرية شلقام، أعمال النظافة ورفع المخلفات وكذلك صيانة أعمدة الإنارة العامة بقري ساقولا، بردونة، وطريق المحيط، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بمنظومة النظافة ودعم الإنارة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.