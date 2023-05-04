إنشاء مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة ملوي في المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، عن البدء في أعمال إنشاء مجمع للمواقف من الناحية الشرقية من ترعة الإبراهيمية أسفل كوبري السيارات العلوي، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حركة تنقلاتهم داخل المدينة.

إنشاء مجمع المواقف الجديد

من جانبه، أوضح اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، أنه جرى التنسيق مع وزارة النقل والجهات المعنية، للبدء في إنشاء مجمع المواقف الجديد، على مساحة 6200 متر، من الناحية الشرقية من ترعة الإبراهيمية أسفل كوبري السيارات العلوي، كما أجرى معاينة على الطبيعة للأرض التي يجرى إنشاء الموقف بها، حيث سيضم جميع المواقف، ما يسهم في تخفيف الضغط على المدينة وتسهيل حركة وتنقل المواطنين والعمل على راحتهم وتحقيقا للصالح العام، مؤكدا أنه لن يسمح لأي سيارة بالتحميل من داخل المدينة.

جولات تفقدية على محطات الوقود

علي جانب آخر، تفقد سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، محطات الوقود ومواقف السيارات للتأكد من استمرار العمل بتعريفة الركوب المقررة ولسيارات الاجرة والنقل الجماعي والسرفيس، والتاكسي، بعد زيادة أسعار السولار، واستمع للمواطنين حيال أي شكاوى صادرة عن التلاعب بالتسعيرة المقررة، كما جرى وضع استكيرات على السيارات لبيان التسعيرة المقررة.

وتفقد عامر طه رئيس مركز دير مواس، مواقف السيارات الأجرة، والحالة العامة ووضع استكيرات على السيارات لبيان التسعيرة المقررة.