إصابة 15 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

أصيب 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، وتحديدا بالقرب من مدخل مركز ملوي.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز ملوي ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 15 شخص بكدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

نقل المصابين إلى مستشفى ملوي

نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجرى إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.

وفي وقت سابق لقي 4 أشخاص مصرعهم في حادثين منفصلين بالمنيا، حيث انقلبت سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي في أتجاه رأس غارب بمركز بني مزار، ونتج عن ذلك مصرع 2، كما اصطدمت سيارة ملاكي بدراجة بخارية بالطريق الدائري، ما أسفر عن مصرع شابين من قرية طوة بمركز المنيا.