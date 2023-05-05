جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج 2023، يشغل الآلاف من الأسر في جميع أنحاء المحافظة، لقرب بداية انطلاقها يوم السبت الموافق 6 من شهر مايو، على أن تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 10 من الشهر ذاته.

وتضمن جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج 2023، المواد الدراسية الأساسية والفرعية والفترة الزمنية لكل مادة.

جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج 2023

جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج 2023 الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم في محافظة سوهاج، يضم التدابير والتعليمات اللازمة التي تتخذها، التربية والتعليم، للطلاب والقائمين على الامتحانات.

جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية

تنشر «الوطن» جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج 2023، وذلك في ضوء خدماتها لقرائها، وحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم في سوهاج.

وجاء جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة سوهاج 2023 كالتالي:

السبت 6 مايو 2023: امتحان الرياضيات من الساعة 8 حتى الساعة 9:30 صباحًا.

امتحان التربية الفنية من الساعة 9:45 حتى الساعة 11:15 صباحًا.

الأحد 7 مايو 2023: امتحان اللغة العربية من الساعة 8 حتى الساعة 10 صباحًا.

الاثنين 8 مايو 2023: امتحان العلوم من الساعة 8 حتى الساعة 9:30 صباحًا.

امتحان التربية الدينية من الساعة 9:45 حتى الساعة 11:15 صباحًا.

الثلاثاء 9 مايو 2023: امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 8 حتى الساعة 9:30 صباحًا

الأربعاء 10 مايو 2023: امتحان اللغة الأجنبية من الساعة 8 حتى الساعة 9:30 صباحًا