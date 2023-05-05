أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية 2023، والتي تنطلق 18 مايو وتستمر حتى 24 من الشهر ذاته، لمدة 6 أيام.

وتستعرض «الوطن» جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية 2023، والتي تنطلق 18 مايو عقب اعتماد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ الإقليم، للجدول.

جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية 2023

وأوضحت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية 2023 والتي تنطلق 18 مايو، كالتالي:

- الخميس 18 مايو: اللغة العربية والخط والإملاء، ساعتان ونصف.

- السبت 20 مايو: الهندسة والتربية الفنية.

- الأحد 21 مايو: الجبر والإحصاء الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الاثنين 22 مايو: العلوم والتربية الدينية.

- الثلاثاء 23 مايو: اللغة الأجنبية الأولى والتربية الرياضية.

- الأربعاء 24 مايو: الدراسات الاجتماعية.

على أن يخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء، ويجرى امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الأزمنة عقب نهاية الامتحان لمن قبل عذرهم.

استعدادات امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية

وأكدت مدير تعليم القليوبية في بيان لها، أنه جرى الاستعداد لامتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية 2023، والتأكيد على الاستعدادات لامتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادات العامة وتوفير كل ما يلزم لإعداد اللجان لراحة الطلاب والتأكيد على مراجعة كافة أعمال لجان الامتحانات ومراجعة أعداد المدرسين وعمال النظافة أثناء امتحانات نهاية العام.

وحذرت مدير تعليم القليوبية من الغش بكل أنواعه، مشيرة أنه سيتم مواجهة أي محاولة للغش بكل حسم وحزم، موضحة أن اصطحاب الطالب للهاتف المحمول أو أي أجهزة سمعية داخل مقر اللجان الامتحانية مخالفة تعرضه للمسائلة القانونية، وتهدد استكماله الامتحانات وتصل إلى حرمانه منها.