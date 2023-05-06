تفاصيل مقتل شاب في المطرية.. خلافات الجيرة السبب

في إحدى شوارع منطقة المطرية بالقاهرة، صدم الأهالي بوجود عدد من سيارات الشرطة في المكان، ليكتشفوا أن جارهم الشاب الثلاثيني تعرض لطعنة نافذة بسكين من قبل جاره. وتم نقل المجني عليه على الفور بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى قريب، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك. قام رجال الشرطة بالقبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الواقعة.

بكاء الأم لا يتوقف

وأبلغ أحد الجيران والدة المجني عليه بالحادثة، وحضرت الأسرة على الفور إلى المستشفى. كانت والدة المجني عليه تبكي وتصرخ حزنًا على فقدان ابنها. وتم فحص جثمان المجني عليه وتبين أنه تلقى طعنة نافذة في منطقة القلب، مما أدى إلى وفاته. أمرت جهات التحقيق بنقل الجثة إلى المشرحة لإجراء تشريح كامل لتحديد سبب الوفاة، وإعداد تقرير تفصيلي بشأنه.

وتبين أن سبب الجريمة هو وجود خلافات بين الجارين. وانتقلت جهات التحقيق إلى مسرح الجريمة حيث تم فرض كردون أمني. وأمرت جهات التحقيق باستدعاء شهود العيان وأسرة المجني عليه للتحقيق في الحادثة.

وحضر المتهم مرتكب الجريمة في حراسة أمنية مشددة لتحقيق معه حول الجريمة وبعد جلسة تحقيق أستمرت لساعات أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، كما أمرت بعرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المخدرات. وذلك لتحديد ما إذا كان في حالة تأثر بالمخدرات أثناء ارتكاب الواقعة أم لا.

وتناول قانون العقوبات، عقوبة ارتكاب جريمة القتل، ولتوضيح العقوبة، أوضح حسام همام المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».