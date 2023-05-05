افتتاح الدورة الـ71 لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما الليلة

يفتتح مساء اليوم الدورة الـ71 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، وتستمر فعالياته حتى يوم 12 مايو من الشهر الجاري، ويقوم بتقديم حفل الافتتاح المذيعة لميس سلامة للمرة الثالثة لها، ويشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمشاهير.

جوائز وتكريمات

يمنح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، عددh من الجوائز والتكريمات، أبرزها «الريادة السينمائية» لكل من يحيى الفخراني، سهير رمزي، محمود حميدة، هناء الشوربجي، وجائزة «الأب يوسف مظلوم» للفنان سامي مغاوري.

إبداع فني

وتشمل قائمة التكريمات بالمهرجان، جائزة «فريد المزاوي» للمخرجة إنعام محمد علي، ومنح جائزة المركز الخاصة للفنان مدحت صالح، وجائزة الإبداع الفني للشاعر والسيناريست دكتور مدحت العدل، والموسيقي هشام نزيه، ومدير التصوير أيمن أبو المكارم، والناقد الفني نادر عدلي.

نيللي كريم أحسن ممثلة

ويحصل الكاتب والمذيع محمود سعد على جائزة التميز الإعلامي، وفيما يخص جوائز الأعمال الدرامية 2022، قرر المركز منح نيللي كريم جائزة أحسن ممثلة عن دورها في مسلسل فاتن أمل حربي.