لميس سلامة تستعد لتقديم حفل مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

أعلنت الإعلامية لميس سلامة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» أنها ستقدم حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما غدًا.

وكتبت سلامة: «بسم الله، توكلتُ على الله للسنة التالتة على التوالي. الحمد لله، غدًا بإذن الله، سأقدم افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، والسنة دي هتكون مميزة بالنسبة لي لأنني سأقدم المهرجان في قاعة النيل بعد إعادة افتتاحها وتجديدها».

وأضافت لميس: «والقاعة بقي فيها كرسي كمان باسمي، وكانت هذه مفاجأة جميلة من الأب الغالي والمحترم بطرس دانيال، رئيس المهرجان. وغدًا، إن شاء الله، سيتم افتتاح الدورة الـ71 من المهرجان، وسيتم تكريم عدد كبير من نجوم وعمالقة الفن كما هو معتاد في المهرجان».