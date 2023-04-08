حبس شخصين بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة

أمرت النيابة العامة، حبس شخصين بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة، تحت تهديد السلاح الأبيض بالقاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط المتهمين

جاء ذلك بعد ما كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بالقاهرة باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة، تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما وبحوزتهما سلاح أبيض، ومبلغ مالي حصيلة نشاطهما الإجرامي، وبصحبتهما 3 أطفال أحداث. جري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية المتوقعة على المتهمين

وحول العقوبة المتوقعة قال المحامي محمود عبدالله في تصريحات لـ«الوطن»: «أن عقوبة استغلال الأطفال في التسول، هي السجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا نتج عن ذلك الاستغلال الوفاة أو الإصابة بعاهة أو مرض مستدام أو كان الجاني ممن له سلطة على الطفل، وهذه العقوبات المشددة لحماية الطفل، والعمل على منع أي صورة من صور الاستغلال له والمحافظة على صحته وحياته».

وأضاف أنّ جريمة التسول المعاقب عليها طبقًا لنص المادة 3 من القانون رقم 49 لسنة 1933، يُعاقب أي شخص يعمل على اصطناع عاهة له أو للغير أو إدخال الغش لإيهام الغير بذلك، للحصول على أموال بغير حق، بالإضافة إلى عقوبات تعريض الطفل للخطر المنصوص عليها في قانون العقوبات إذا كان لها محل.