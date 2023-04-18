حبس شخصين بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في التسول بالمعادي

أمرت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح بالقاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط المتهمين

كانت البداية عند ما أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة، باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذان من دائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما وبحوزهما سلاح أبيض، ومبلغ مالي حصيلة نشاطهما الإجرامي، وبصحبتهما 4 من الأطفال، وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم في أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي، واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية

ومن جانبه يقول المحامي محمود عبدالله في تصريحات لـ«الوطن»: «عقوبة استغلال الأطفال في التسول، هي السجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا نتج عن ذلك الاستغلال الوفاة أو الإصابة بعاهة أو مرض مستدام أو كان الجاني ممن له سلطة على الطفل، وهذه العقوبات المشددة لحماية الطفل، والعمل على منع أي صورة من صور الاستغلال له والمحافظة على صحته وحياته».

وأشار إلى أنّ جريمة التسول المعاقب عليها طبقًا لنص المادة 3 من القانون رقم 49 لسنة 1933، يُعاقب أي شخص يعمل على اصطناع عاهة له أو للغير أو إدخال الغش لإيهام الغير بذلك، للحصول على أموال بغير حق، بالإضافة إلى عقوبات تعريض الطفل للخطر المنصوص عليها في قانون العقوبات إذا كان لها محل.