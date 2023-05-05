مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

سيطرت قوات الأمن بأسيوط على مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت بين عائلتين بقرية بني هلال التابعة لمركز القوصية، بسبب خلافات على أراض زراعية ونتج عنها مقتل شخص وإصابة 4 آخرين وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين

كان اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد باندلاع مشاجرة بين عائلتين بقرية بني هلال دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة والسيطرة على المشاجرة، والذي تبين نشوبها بين عائلتين واستخدم فيها الأسلحة النارية بسبب خلافات على أراض زراعية.

ونتج عن المشاجرة مقتل شخص يدعى «كمال. ع. أ»، 50 عامًا، وإصابة 4 أشخاص آخرين هم «ع. م. ع» 42 عاما، و«ف. ص. ع» 55 عاما، و«س. م. أ» 50 عاما، و«ع. م. أ» 45 عاما، وتم التحفط على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط طرفي المشاجرة.

العقوبة القانونية

وقال حسن عبداللطيف، محام، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن قضية القتل تختلف من واقعة إلى أخرى، فهناك قتل عمد مع الإصرار والترصد وتصل عقوبتها للإعدام، وقتل خطأ غير معتمد بدون نية وتكون العقوبة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، وكل ما يحدد القضية هي ظروف الواقعة والمحضر المحرر له والسلاح المستخدم.