توريد 11 ألف طن قمح منذ بداية موسم الحصاد بمراكز أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار أعمال توريد القمح المحلي لمختلف المواقع التخزينية على مستوى المحافظة دون أية مشاكل أو عقبات، حيث تم توريد 11088 طنا و454 كليو قمح منذ بدء موسم توريد القمح لعام 2023 وحتى اليوم، وذلك في 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع، لافتا إلى أن كمية القمح المنزرعة هذا العام على مستوى المحافظة بلغت 167 ألف فدانا.

لجان تموين متخصصة

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع لضمان توريد محصول القمح بشكل منتظم مع ضرورة التأكد من جودة الأقماح الموردة، مشددا على التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار وتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أو الفلاحين أو التجار والتيسير عليهم أثناء عملية توريد الأقماح.

سعر توريد القمح

وأضاف المحافظ أنه تم زيادة سعر أردب القمح عن الأعوام السابقة مع الالتزام بعملية الصرف لتشجيع المزارعين على التوريد، حيث بلغ سعر الأردب 1500 جنيه زنة 150 كيلوجراما، وبدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد القمح 2023.

كميات توريد القمح

من جانبه، أوضح الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إنه تم حصاد ما يقرب من 72 ألفا و586 فدانا حتى الآن، كما تم توريد 4306 أطنان و903 كيلو قمح بشون البنك الزراعي المصري، فضلا عن توريد 2779 طنا و808 كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، بالإضافة إلى توريد 3957 طنا و621 كيلو للمصرية القابضة للصوامع (عرب العوامر - مركز أبنوب)، و44 طنا و122 كيلو (إنتاج التقاوي - شركات منتجة)، ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 11088 طنا و454 كيلو قمح.