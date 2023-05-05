مستشفى جامعة أسيوط ينقذ حياة شاب مصاب بطعنة نافذة في القلب

نجح فريق طبي بمستشفى القلب الجامعي بمستشفيات جامعة أسيوط، في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 23 عاما، تلقى طعنة في منطقة الصدر أعلى عظمة القص نافذ للقلب.

وأجريت العملية الجراحية تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتور عصام عبد الله مدير مستشفى القلب.

جرح نافذ بالقلب

وقالت جامعة أسيوط في بيان لها، إن الحالة جاءت تعاني من هبوط في العلامات الحيوية، وكادت أن تفارق الحياة ليتم التعامل معها بشكل سريع بوحدة الإصابات، وعمل استكشاف للقلب والصدر، ليتبين وجود جرح نافذ بالبطين الأيمن للقلب، وتم إجراء رتق للجرح بواسطة الغرز الجراحية والسيطرة على النزيف، ومتابعة الحالة بالعناية المركزة بوحدة الإصابات، حتى استقرت وغادرت المستشفى.

الفريق الطبي بمستشفى القلب

وتشكل الفريق الطبي بإشراف الدكتور أحمد غنيم رئيس القسم، من الدكتور محمود الخواجه مدرس جراحة القلب، والدكتور عمر عرفات، والدكتور علي زين العابدين مدرسين مساعدين جراحه القلب، والدكتور مصطفى لؤي ومروان أحمد أطباء مقيميين، وتضمن فريق التخدير الدكتور محمد علي القوصي مدرس مساعد عمليات إصابات، والدكتورة إنجي رأفت، والدكتور عمر أبو الفضل أطباء مقيمين، ومن فريق التمريض سعد صبحي، بالإضافة إلى تمريض وحدة الإصابات.