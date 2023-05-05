«صحة الدقهلية» تعلن التنسيق لعلاج اضطرابات النمو الحركي عند الأطفال للمرة الأولى

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، أنه ولأول مرة على مستوى الجمهورية يتم التنسيق بين إدارتي العلاج الطبيعي والحضانات والأطفال للكشف على حالات الأطفال الذين لديهم اضطرابات النمو الحركي تحت رعاية الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي وبالتنسيق بين إدارتي العلاج الطبيعي والحضانات والأطفال ورعايتها.

التنسيق بين إدارتي العلاج الطبيعي والحضانات

وأوضحت مديرية الصحة بالدقهلية، في بيان صحفي، أن التنسيق بين إدارتي العلاج الطبيعي والحضانات والأطفال ورعايتها من أجل تقديم الخدمة الطبية لكل من:

- الأطفال التي تعاني من اضطرابات النمو الحركي.

- إعادة تقييم حالات الأطفال التي تتلقى جلسات علاج طبيعي ومتابعة تطور الحالة

- وضع البرنامج العلاجي الملائم لكل حالة مع إمكانية المتابعة المستمرة بقسم الأطفال في المستشفى.

علاج الأطفال التي تعاني من اضطرابات النمو الحركي

وقال الدكتور عمرو جلال مدير مستشفى شربين المركزي، إنه جرى تخصيص الخميس 13 مايو 2023 وذلك اعتباراً من الساعة الـ 9 صباحاً وحتى الساعة الـ 2 ظهراً للكشف على حالات الأطفال التي تعاني من اضطرابات النمو الحركي والتعامل مع الحالات بعد تقيم حالة كل طفل.