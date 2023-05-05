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وزير الأوقاف يتفقد أعمال التطوير بمسجد السيدة نفيسة

كتب:

إسراء سليمان
04:03 م | الجمعة 05 مايو 2023
وزير الأوقاف يتفقد تطوير أعمال مسجد السيدة نفيسة

وزير الأوقاف يتفقد تطوير أعمال مسجد السيدة نفيسة

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أعمال التطوير بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، في إطار حرص الوزارة على عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى بالقاهرة عقب أداء صلاة الجمعة، وذلك بحضور الدكتور عبد الله النجار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والمهندس مجدي أبو عيد مدير عام الإدارة الهندسية بديوان عام وزارة الأوقاف، والمهندس  طارق خضر رئيس قطاع التشييد بالمقاولين العرب، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة.

خطة وزارة الأوقاف لتطوير المساجد

خلال تفقد أعمال التطوير بالمسجد أكد وزير الأوقاف أن الوزارة في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية تسعى جاهدة لتطوير مساجد آل البيت والعناية بها وتعطيها أولوية كبيرة ضمن خطة وزارة الأوقاف المصرية لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) على اهتمامه بالمساجد وتطويرها وحسن عمارتها بصفة عامة واهتمام سيادته بمساجد آل البيت بصفة خاصة، فما تم في عمارة المساجد في مصر في عهد سيادته إنجاز غير مسبوق.

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.